ПФР: более 1,3 млн детей родятся в России в 2022 году

Москва, 18 октября. Пенсионный фонд России спрогнозировал рождение 1,37 млн детей в 2022 году. Информация об этом стала известна из заключения Счетной палаты «О бюджете Пенсионного фонда РФ на 2022 год».

Прогноз рождаемости на основании данных среднесрочного социально-экономического развития России гласит, что в 2022 году родятся 1,37 млн детей, в 2023 году — 1,38 млн, в 2024 году — 1,39 млн. С января по август 2021 года в России появились на свет 802,8 тыс. новорожденных, в 2020 году более 1,4 млн человек.

По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, ситуация с рождаемостью в стране неоднозначная. В настоящее время число женщин в возрасте от 20 до 29 лет составляет 7,5 млн человек. При этом с 2010 года данная категория уменьшилось на 37,5%. Именно снижение количества россиянок репродуктивного возраста привело к сокращению рождаемости в 2020 году — на 3%.

Ранее экономист Василий Колташов и урбанист Олег Васильев заявили, что строительство новых городов в Сибири позволит решить демографическую проблему в России.