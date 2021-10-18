Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 октября 09:23
09:19
Общество
Политолог Простаков о назначении Макарова: Петербург всегда готовил высококомпетентные кадры
09:17
Экономика
Доллар и евро показали нейтральную динамику к рублю на открытии торгов Мосбиржи
09:14
Спорт
Теннисист Андрей Рублев потерял одну позицию в рейтинге ATP
09:10
Происшествия
Семьям двух погибших во время циклона на Сахалине выплатят по 500 тыс. рублей
09:05
Общество
Дождь и похолодание до +7 градусов ожидается в Петербурге 18 октября
08:56
Спорт
Боец Нурмагомедов объяснил резкую шутку в адрес Макгрегора
08:55
Политика
Политолог Ищенко заявил о страхе Украины перед объявлением дефолта
08:53
Общество
ПФР: более 1,3 млн детей родятся в России в 2022 году
08:53
Происшествия
Сотрудники ГИБДД поймали двух пьяных водителей в Магаданской области
08:50
Происшествия
Родители не могли дозвониться до школьников после стрельбы в Пермском крае
Все новости

ПФР: более 1,3 млн детей родятся в России в 2022 году

  /   Обновлено: 18 октября 2021 08:53
Общество
ПФР: более 1,3 млн детей родятся в России в 2022 году
pixabay.com  /  FeeLoona/CC0 Public Domain

Москва, 18 октября. Пенсионный фонд России спрогнозировал рождение 1,37 млн детей в 2022 году. Информация об этом стала известна из заключения Счетной палаты «О бюджете Пенсионного фонда РФ на 2022 год».

Прогноз рождаемости на основании данных среднесрочного социально-экономического развития России гласит, что в 2022 году родятся 1,37 млн детей, в 2023 году — 1,38 млн, в 2024 году — 1,39 млн. С января по август 2021 года в России появились на свет 802,8 тыс. новорожденных, в 2020 году более 1,4 млн человек.

По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, ситуация с рождаемостью в стране неоднозначная. В настоящее время число женщин в возрасте от 20 до 29 лет составляет 7,5 млн человек. При этом с 2010 года данная категория уменьшилось на 37,5%. Именно снижение количества россиянок репродуктивного возраста привело к сокращению рождаемости в 2020 году — на 3%.

Ранее экономист Василий Колташов и урбанист Олег Васильев заявили, что строительство новых городов в Сибири позволит решить демографическую проблему в России.

Вернуться назад

Все новости / Общество / ПФР: более 1,3 млн детей родятся в России в 2022 году
пфр демография новорожденные
Комментировать