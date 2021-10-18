Сотрудники ГИБДД поймали двух пьяных водителей в Магаданской области

Магадан, 18 октября. Сотрудники Госавтоинспекции сообщили о ситуации на дороге в Магаданской области. Они остановили две машины, в которых оба водителя были в состоянии алкогольного опьянения.

Ночью 16 октября был пойман мужчина 1995 года рождения, который вел машину в Магадане нетрезвым. Это уже не первое его нарушение. Возбуждено уголовное дело по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Ему может грозить лишение свободы сроком до трех лет.

Похожий инцидент произошел в Хасынском районе в сентябре. Мужчина ранее привлекался к ответственности за езду в нетрезвом виде. В отношении его возбуждено уголовное дело по такой же статье.

Пьяные водители нередко становятся виновниками страшных ДТП. В городе Сысерть мужчина насмерть сбил женщину-пешехода. Как оказалось, водитель был в состоянии алкогольного опьянения.