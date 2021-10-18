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Грета Тунберг в рамках Climate Live исполнила хит 80-х Never Gonna Give You Up

  /   Обновлено: 18 октября 2021 09:10
Общество
Грета Тунберг в рамках Climate Live исполнила хит 80-х Never Gonna Give You Up
instagram.com  /  @gretathunberg

Стокгольм, 18 октября. Известная экоактивистка из Швеции Грета Тунберг приняла участие в музыкальном гала-концерте, проходящем в рамках акции Climate Live. Она исполнила ставшую хитом песню 80-х за авторством Рика Эстли Never Gonna Give You Up, сообщило издание Aftonbladet.

По словам Тунберг, основным посылом ее выступления было то, что по большей части экоактивисты являются подростками. А они, по ее словам, шумят и поют друг с другом, а вовсе не злые дети, передает телеканал «360».

«В нашей организации «Пятницы ради будущего» мы всегда исполняем песню Never Gonna Give You Up. Хотелось преподнести другим активистам забавный сюрприз в виде этой песни, потому что мы знаем, как они старались организовать этот концерт», — добавила активистка.

Местом проведения гала-концерта стал Стокгольм. Всего участие в нем принял 21 артист, в число которых вошли известные в Швеции группы и исполнители — First Aid Kit, Ларс Виннербек, Хелен Шехольм, Виктор Лекселл и Туссе.

Однако Тунберг получила свою известность в основном за ее не по годам развитую активную жизненную позицию, а не за концерты. Недавно она заявила, что может встретиться с Джо Байденом во время ноябрьской конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата.

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