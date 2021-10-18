Вице-премьер Белоусов: энергопереход будет стоить России 3,2 трлн рублей в год

Москва, 18 октября. Перевод российской экономики на более экологичные источники энергии займет 28 лет и будет стоить стране примерно 3,2 трлн руб. в год, считает вице-премьер Андрей Белоусов.

В мире уже начался глобальный энергопереход, отметил Белоусов. Ожидать того, что он пойдет вспять, не стоит, подчеркнул вице-премьер в интервью газете «Коммерсантъ». В качестве преимуществ России он назвал атомные и водородные технологии.

«У нас весь наш так называемый интенсивный сценарий в стратегии энергоперехода стоит примерно 90 трлн руб. за 28 лет. Это означает 3,2 трлн в год. То есть речь идет о менее чем 3% ВВП», — заявил Белоусов.

Вице-премьер считает спрос на водород колоссальным. Россия на 20-летнем горизонте может занять более 20% глобального рынка водорода, подчеркнул он. По его словам, страна может использовать свою транспортную сеть, включая «Северный поток — 2», для прокачки «водорода в смеси других газов».

Ранее глава Сбербанка Герман Греф предупредил, что достижение мировой углеродной нейтральности к 2050 году может существенно сократить доходы россиян. Энергетический экспорт России может сократиться на 179 миллиардов долларов к 2035 году и до 192 миллиардов долларов — к 2050 году.