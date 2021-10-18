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Камчатского подростка признали виновным в покушении на убийство знакомого
Происшествия
Камчатского подростка признали виновным в покушении на убийство знакомого
pixabay.com

Петропавловск-Камчатский, 18 октября. Несовершеннолетний житель поселка Усть-Камчатск приговорен к трем годам воспитательной колонии за покушение на убийство знакомого. Об этом говорится в сообщении СУ СК России по Камчатскому краю.

Следствие установило, что пьяный молодой человек разругался с 20-летним приятелем в гостях у своей подруги. Между ними произошла драка, в ходе которой подросток трижды ударил знакомого ножом в область жизненно важных органов. На помощь к пострадавшему пришел приятель, который остановил нападавшего и помог 20-летнему знакомому.

Несовершеннолетнего юношу признали виновным в покушении на убийство. Его приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

На днях стало известно, что 32-летний житель Бурятии предстанет перед судом за убийство подростка. Пьяный мужчина закатил скандал теще после ухода жены и набросился с ножом на ее сына. Молодой человек умер от ранения.

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