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Политолог Ищенко: Нуланд не принимает решений
Политика
Политолог Ищенко: Нуланд не принимает решений
Global Look Press  /  Rod Lamkey

Москва, 18 октября. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд относится к высокопоставленным чиновником, но она не отвечает за принятие решений. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.

Представитель Белого дома призвала к выполнению Минских соглашений. Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» отметил, что от этих слов Киев не станет их соблюдать. Переговоры ожидаемо ничего не изменили.

«Тем более, от прибытия Нуланд смешно было ожидать каких-то крупных прорывов, потому что Нуланд все-таки технический переговорщик. Она все-таки высокопоставленный дипломат, но она не относится к людям, которые принимают решения. Она относится к людям, которые эти решения реализуют. Следовательно, если ее присылают в Москву, то ее присылают зондировать почву», — отметил Ищенко.

Новостное агентство «Харьков» /

Он добавил, что Нуланд должна была выяснить условия для договоренностей. Эта информация затем будет обрабатываться в госдепе и МИД России.

Ранее политолог Евгений Сатановский назвал единственный подход, с помощью которого можно добиться результатов в переговорах с Соединенными Штатами. Американская сторона ведет себя как великая держава. По этой причине с ней необходимо разговаривать на понятном языке.

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сша нуланд ищенко
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