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Политолог Ищенко: встреча в «нормандском формате» маловероятна
Политика
Политолог Ищенко: встреча в «нормандском формате» маловероятна
Федеральное агентство новостей

Москва, 18 октября. Новый этап переговоров «нормандской четверки», скорее всего, не состоится из-за деструктивной позиции Киева. Об этом рассказал российский политолог Ростислав Ищенко.

Журналистка издания «Украина.ру» Ангелина Николаева отметила, что после приезда заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд активизировались представители Европы. В ходе телефонных звонков утвердили, что нужно решать вопросы по Донбассу.

«Вы же знаете позицию России по этому поводу. Встреча в «нормандском формате» может произойти лишь в том случае, если будет понятно, о чем разговаривать с Украиной. Пока что непонятно, пока что не будут. Если вдруг Украина займет конструктивную позицию, то почему бы не встретиться? Но каких-то оптимистичных прогнозов по этому поводу вам никто не даст, потому что Украина занимает деструктивную позицию в данном вопросе», — подчеркнул Ищенко.

Федеральное агентство новостей / Герман Парло

Он отметил, что в момент прибытия Нуланд в Москву на Украине в ходе переговоров захватили офицера ЛНР, который был гражданином России. Это все равно что в РФ взяли бы в плен заместителя госсекретаря США. То есть, это абсурдная ситуация.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для встречи в «нормандском формате» нужно проведение домашней работы.

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