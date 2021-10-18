Соседи намеренно пытались заразить коронавирусом многодетную мать из Екатеринбурга

Екатеринбург, 18 октября. Жительница Екатеринбурга обратилась в полицию с жалобой о попытке соседей намеренно заразить ее коронавирусом. Она утверждает, что они пытались выманить ее на разговор, имея на руках положительный результат теста на COVID-19.

Как отметила потерпевшая, после шумной вечеринки соседи пытались поговорить с ней без маски. Женщина вышла на беседу, однако вскоре вернулась в квартиру из-за неадекватного состояния мужчины. После этого сосед прислал ей положительный результат теста, передает E1.RU.

«После этого соседи прислали женщине положительный тест и сообщили, что у них коронавирус. Пожелали ей здоровья и сказали, чтобы она берегла себя», — отметил источник издания.

По словам екатеринбурженки, конфликт произошел 15 октября, диагностировано же заболевание у соседа была 13 октября. Женщина утверждает, что он, зная о своем диагнозе, хотел распространить заболевание на нее и ее детей.

В поликлинике потерпевшей сказали, что изоляция ей и ее семье не требуется. В полиции же уточнили, что статья за распространение коронавируса не предусмотрена. Однако юрист Юлия Федотова уточнила, что соседа могут обвинять по ряду других статей, в числе которых распространение заболевания, представляющего опасность для окружающих.

Бывают и случаи непреднамеренной передачи инфекции. Так, певец Валерий Леонтьев сообщил, что во время болезни активно общался со своими звездными коллегами.