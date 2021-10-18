Участники Team Spirit определились с тратами выигранных 18 млн долларов

Москва, 18 октября. Победители чемпионата мира по игре в Dota 2, российская команда Team Spirit поделились планами трат приза, который в этом году составил сумму в размере 18,2 млн долларов.

Один из игроков Илья Мулярчук заявил, что хочет купить дом для своей кошки и усадьбу. По словам другого киберспортсмена, Александра Хертека, в его планы входит купить на призовые деньги квартиру 11-летней сестре в центре Москвы. Об этом российские киберспортсмены признались в эфире шоу «Поздняя катка».

«Куплю квартиру сестренке, как и обещал. Ей 11 лет, мы с ней по FaceTime разговаривали, и я сказал: «Если выиграем Инт, я куплю тебе квартиру. В центре Москвы» — поделился Хертек.

Магомед Халилов рассказал, что ни в чем е нуждается и не знает, что будет покупать на выигранные средства. Мирослав Колпаков сообщил, что намерен купить себе жилье и машину отцу.

Российская киберспортивная команда Team Spirit впервые в истории стала победителем международного турнира The International 10, который проходил в Бухаресте. Россияне в финале победили китайскую команду PSG.LGD со счетом 3:2.