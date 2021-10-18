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Политолог Гаспарян: США не станут подставляться ради Зеленского

  /   Обновлено: 18 октября 2021 08:54
Политика
Политолог Гаспарян: США не станут подставляться ради Зеленского
Федеральное агентство новостей  / 

Москва, 18 октября. Заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд в ходе переговоров в Москве заявила о необходимости соблюдения Минских соглашений, поскольку Вашингтон не будет подставляться ради президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил политолог Армен Гаспарян.

В Киеве возмутились тем фактом, что представитель Вашингтона призвала придерживаться прежних договоренностей по Донбассу. Эксперт в интервью для «Украина.ру» объяснил, почему Нуланд имела такую позицию.

«Им подставляться лишний раз ради торжества отдельно взятого Зеленского. Я в скобках говорю, что Зеленский не ставленник Демпартии США, а это тоже имеет очень важное значение. Кто конкретно поставил вместо блюстителя престола. Вот Петр Алексеевич Порошенко — это самый, в чистом виде, креатив, продукт жизнедеятельности Демпартии США», — рассказал Гаспарян.

instagram.com / @asgasparyan

Политолог добавил, что Зеленский пришел, когда в Белом доме главой был Дональд Трамп. Выходит, он ставленник республиканцев и для нынешней администрации не является своим. Достаточно посмотреть американские СМИ, в которых Украина почти не упоминается.

Ранее стало известно, что представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что перспективы встречи российского президента Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского пока не просматриваются. Он отметил, что говорить о возможной встрече двух президентов в ближайшем будущем не приходится из-за позиции официального Киева.

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