Политолог Гаспарян: Нуланд отправили в Москву на разведку

Москва, 18 октября. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд отправили в Россию на разведку, чтобы узнать политическую повестку государства. Об этом заявил политолог Армен Гаспарян.

В интервью для издания «Украина.ру» эксперт объяснил, почему Белый дом отправил именно этого чиновника. Он считает, что Нуланд является большим знатоком постсоветского пространства и опытным политиком.

«Нуланд отправили на разведку. Нуланд поставили очень прямую задачу — узнать, чем дышит Россиюшка. Узнать, насколько тесный есть контакт между Москвой и Пекином. Кроме этого, нужно было Соединенным Штатам узнать, насколько проще для них будут переговоры не с Владиславом Юрьевичем, а Дмитрием Николаевичем. Судя по всему, Виктория Нуланд получила на все абсолютно отрицательные ответы. Я это и предсказывал», — отметил политолог.

instagram.com / @asgasparyan

Он добавил, что с последних переговоров «нормандской четверки» ничего не изменилось. Было бы наивно ожидать, что визит их представителя принесет результат.

Ранее директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в интервью для ФАН рассказал, что США не допустят выполнения Украиной Минских соглашений. Их вполне устраивает статус-кво — перманентная напряженность на границах России, повод для сохранения санкций и возможность угрожать Москве размещением там своих войск.