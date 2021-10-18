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Раки и Стрельцы вошли в рейтинг самых сложных для отношений знаков зодиака

  /   Обновлено: 18 октября 2021 08:22
Общество
Раки и Стрельцы вошли в рейтинг самых сложных для отношений знаков зодиака
pixabay.com

Москва, 18 октября. С представителями некоторых знаков зодиака отношения могут быть настолько же приятными, насколько и трудными. Первое место в рейтинге «проблемных» партнеров занимает Лев, который будет то и дело проверять на прочность ваши границы и всячески утверждать свое лидерство.

В отношениях с таким свободолюбивым и эмоциональным знаком главное помнить, что ситуации, где потребуется подчинение Льву и покорность — не редкость. Возможно, для кого-то это даже хорошо.

На втором месте Раки. Эти люди открытые, дружелюбные и сразу располагают к себе. Людям, как правило, с ними уютно и комфортно. Обаяние Раков безопасно, они крайне семейные люди, но выбирая представителя этого знака в партнеры по жизни, вы должны учитывать, что такие позитивные люди нравятся всем, а значит без внимания не остаются. Для отношений с Раком потребуется большой запас уверенности в себе.

Стрелец решителен, уверен в себе и свободолюбив, и это может стать сложностью. Не каждый готов мириться с тем, что на первом месте очень часто оказывается интерес этого сильного и активного знака, и единственный способ удержать его в отношениях — проявить мудрость.

Астрологи выделяют также Тельцов и Козерогов. Оба знака упрямы, открыты и сразу подкупают своей добротой, но все это имеет свою цену. Представители этого знака, как правило, прекрасно ее знают. Главный их недостаток — упрямство.

Может оказаться нелегким союз с Овном. По мнению астрологов, в отношениях Овна большую роль играет прямолинейность, искренность. Он сам не любит лгать и того же требует от своего партнера.

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