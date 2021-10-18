Политолог Ордуханян: если США и Россия договорятся, Украина будет продана за две копейки

Москва, 18 октября. Когда Вашингтон и Москва договорятся по своим вопросам, Белый дом продаст Украину за две копейки. Об этом заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

В Киеве возмущены тем фактом, что представитель США прибыла в Москву и требует выполнения Минских соглашений. В интервью для издания «Украина.ру» эксперт отметил, что слова и действия Соединенных Штатов отличаются.

«Представитель Америки приехала в Россию и из Москвы говорит, что Украине надо делать. Я бы ради одного этого все-таки задумался, на месте украинского руководства, а «правильно ли мы все делаем». По форме, я даже по сути не хочу говорить», — рассказал эксперт.

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Он добавил, что по прибытии заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в этот же момент в Борисполе сел транспорт с вооружением. Это доказательство того, что Белый дом говорит и делает. Представитель Вашингтона приехала в Москву, чтобы выставить себя приверженцем Минских соглашений, но она всегда дистанцировалась.

«Как только Америка и Россия договорятся по своим вопросам. Как только мы найдем какой-то компромисс, если американцы будут разумны и сделают приблизительно то, о чем я уже говорил недавно, поверьте мне, все это правительство вместе с его президентом будет продано за две копейки. Тут же, сразу. И мы еще будем думать, покупать это или не покупать», — резюмировал Ордуханян.

Ранее эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в интервью ФАН объяснил, что заставляет Украину постоянно обострять обстановку в Донбассе. По его мнению, Киев привлекает внимание Запада через войну в ЛДНР.