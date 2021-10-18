Водитель газели погиб в ДТП с самосвалом под Омском

Омск, 18 октября. Смертельная авария произошла в Любинском районе на 587 километре трассы «Тюмень-Омск». Водитель газели врезался в самосвал, который ехал в попутном направлении. Информацию об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Омской области.

Автомобиль протаранил впереди идущий самосвал. Кабина газели от жесткого столкновения превратилась в груду металла. В результате полученных травм 39-летний водитель газели скончался на месте аварии. ДТП случилось 17 октября после полудня.

По предварительным данным, водитель большегруза начал тормозить, а газель не успела среагировать и врезалась в самосвал. Полиция организовала проверку, в ходе которой будут установлены все причины и детали происшествия.

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