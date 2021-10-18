Фото Пугачевой с прогулки по Москве привело подписчиков в восторг

Москва, 18 октября. Модный дизайнер Игорь Гуляев привел в восторг фанатов певицы Аллы Пугачевой, поделившись в Instagram фото вечерней прогулки с Примадонной по центру столицы.

Подписчиков дизайнера восхитил выходной образ певицы. Весь костюм Пугачевой, согласно актуальным модным трендам, был выдержан в едином цвете экрю. На прогулку Примадонна выбралась в водолазке, короткой дубленке и пышной многослойной юбке с тюлем. Образ исполнительницы завершили перекинутая через плечо сумочка и комфортные невысокие ботинки из овчины.

«Вот такое Воскресенье! Гуляем!» — сообщил под публикацией Гуляев, сопроводив запись хэштегом #друзья.

Публикация привела подписчиков дизайнера в настоящий восторг. За несколько часов фото собрало почти 21 тысячу лайков и огромное количество комментариев от восхищенных поклонников.

Pr Scr instagram.com / @igorgulyaevofficial

«Игорь извини, но Алла Борисовна тебя затмила во всех отношениях. Она выглядит просто нереально круто. Фото шикарное», — поделилась эмоциями tati.333.

«Даже через экран чувствуется ваш посыл добра и позитива», — прокомментировала публикацию anna.1962zv.

«Алла Борисовна сногсшибательная!» — написала laimaxalla.

«Боже!! Какая она красотка, просто класс», — восхитилась Примадонной lavalav01.

Ранее юморист Максим Галкин показал видео с супругой Аллой Пугачевой и ее дочерью певицей Кристиной Орбакайте. На видео звезды с удовольствием отплясывают под веселую музыку на дне рождения исполнителя Николая Баскова. Золотому голосу России 15 октября исполнилось 45 лет.