Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 октября 09:22
09:19
Общество
Политолог Простаков о назначении Макарова: Петербург всегда готовил высококомпетентные кадры
09:17
Экономика
Доллар и евро показали нейтральную динамику к рублю на открытии торгов Мосбиржи
09:14
Спорт
Теннисист Андрей Рублев потерял одну позицию в рейтинге ATP
09:10
Происшествия
Семьям двух погибших во время циклона на Сахалине выплатят по 500 тыс. рублей
09:05
Общество
Дождь и похолодание до +7 градусов ожидается в Петербурге 18 октября
08:56
Спорт
Боец Нурмагомедов объяснил резкую шутку в адрес Макгрегора
08:55
Политика
Политолог Ищенко заявил о страхе Украины перед объявлением дефолта
08:53
Общество
ПФР: более 1,3 млн детей родятся в России в 2022 году
08:53
Происшествия
Сотрудники ГИБДД поймали двух пьяных водителей в Магаданской области
08:50
Происшествия
Родители не могли дозвониться до школьников после стрельбы в Пермском крае
Все новости

Фото Пугачевой с прогулки по Москве привело подписчиков в восторг

  /   Обновлено: 18 октября 2021 09:10
Шоу-бизнес
Фото Пугачевой с прогулки по Москве привело подписчиков в восторг
instagram.com  /  @alla_orfey

Москва, 18 октября. Модный дизайнер Игорь Гуляев привел в восторг фанатов певицы Аллы Пугачевой, поделившись в Instagram фото вечерней прогулки с Примадонной по центру столицы.

Подписчиков дизайнера восхитил выходной образ певицы. Весь костюм Пугачевой, согласно актуальным модным трендам, был выдержан в едином цвете экрю. На прогулку Примадонна выбралась в водолазке, короткой дубленке и пышной многослойной юбке с тюлем. Образ исполнительницы завершили перекинутая через плечо сумочка и комфортные невысокие ботинки из овчины.

«Вот такое Воскресенье! Гуляем!» — сообщил под публикацией Гуляев, сопроводив запись хэштегом #друзья.

Публикация привела подписчиков дизайнера в настоящий восторг. За несколько часов фото собрало почти 21 тысячу лайков и огромное количество комментариев от восхищенных поклонников.

Pr Scr instagram.com / @igorgulyaevofficial

«Игорь извини, но Алла Борисовна тебя затмила во всех отношениях. Она выглядит просто нереально круто. Фото шикарное», — поделилась эмоциями tati.333.

«Даже через экран чувствуется ваш посыл добра и позитива», — прокомментировала публикацию anna.1962zv.

«Алла Борисовна сногсшибательная!» — написала laimaxalla.

«Боже!! Какая она красотка, просто класс», — восхитилась Примадонной lavalav01.

Ранее юморист Максим Галкин показал видео с супругой Аллой Пугачевой и ее дочерью певицей Кристиной Орбакайте. На видео звезды с удовольствием отплясывают под веселую музыку на дне рождения исполнителя Николая Баскова. Золотому голосу России 15 октября исполнилось 45 лет.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Фото Пугачевой с прогулки по Москве привело подписчиков в восторг
пугачева мода шоу-бизнес гуляев
Комментировать