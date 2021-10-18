Россия и Китай провели крупные морские учения в Японском море

Владивосток, 18 октября. Совместные учения ВМФ России в ВМС Китая «Морское взаимодействие-2021» завершились в Японском море, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.

Корабли двух стран во время практических этапов учения отработали на морских полигонах задачи по противоминной обороне, а также выполнили стрельбы по макетам плавающих мин. Российские и китайские моряки в эпизоде по уничтожению корабля противника обстреляли буксируемый щит-мишень.

Военные корабли Китая и России в рамках тренировки по противовоздушной обороне противодействовали многофункциональным истребителям Су-30СМ армии ВВС и ПВО Восточного военного округа и вертолетам морской авиации Тихоокеанского флота. Моряки отработали совместное тактическое маневрирование и организацию связи.

Корабли ВМФ России и ВМС Китая на завершающем этапе учений при поддержке самолетов противолодочной авиации заблокировали субмарину условного противника. Летчики вертолетов имитировали посадку на корабли союзников. Всего было выполнено более 20 упражнений.

Ранее сообщалось, что Китай провел учения в Тайваньском проливе после провокации с эсминцем США. Учения прошли при участии восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) 17 сентября.