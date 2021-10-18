Политолог Ордуханян уверен в обострении отношений США и России

Москва, 18 октября. После приезда заместителя Госдепа США Виктории Нуланд в Москву стоит ожидать обострения отношений между Вашингтоном и Россией. Об этом заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

Эксперт уверен, что вскоре ситуация начнет накаляться на Украине. Нынешнее руководство государства преступно не понимает этого.

«Дело в том, что проблемы, с которыми сталкиваются сейчас, своей неразумной политикой, и внутри страны, и за рубежом, и в международной политике Америке, она обусловлена тем, что те вызовы, которые сейчас стоят перед Америкой, в силу некомпетентности.... Я это неоднократно говорил: мы имеем дело с самыми некомпетентными администрациями. Обама, Трамп и Байден — это все одного поля ягодки. Соответственно, решать свои проблемы внутри они не могут», — отметил политолог.

ПолитРоссия /

Он добавил, что сейчас в США коллапс. В магазинах пустые полки, чего никогда не было. Эта страна всегда была символом изобилия. Сейчас она выносит свои проблемы за пределы государства: в Донбасс, Сирию, Среднюю Азию.

Ранее американский политолог Фил Батлер рассказал, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пытается перехитрить весь мир своей позицией в отношении России и необходимости расширения Альянса на восток. Он лукавит, когда говорит о том, что движение к границам РФ якобы не представляет опасности для Москвы.