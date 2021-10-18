Древние произведения искусства обнаружили в итальянской пещере Романелли

Рим, 18 октября. Наскальные рисунки, созданные в каменном веке, были созданы от 14 до 11 тысяч лет назад. Именно тогда в итальянской пещере Романелли обитали представители Homo sapiens.

На стенах пещеры ученые обнаружили изображение птицы, а также геометрический орнамент, который прочерчивался пальцем по «лунному молоку» — мягкому белому материалу, накапливающемуся в известняковых пещерах, сообщает Daily Mail со ссылкой на журнал Antiquity.

Нашлись и изображения животных, изображенных с использованием различных инструментов для создания разнообразных визуальных эффектов. Изображение бизона, например, в пещере было размещено так, что создавался 3D-эффект. Дарио Сигари из Университета Феррары уверен, что находка говорит о динамике и распространении общих иконографических мотивов в Средиземноморском бассейне.

Не менее интересные открытия происходят и в других областях наук. Ученые из Галифакса установили камеру на особь самца серого тюленя. Устройство потерялось, но чудом вернулось в руки ученым спустя три года после потери.