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Счетная палата спрогнозировала укрепление курса рубля в 2022 году
Экономика
Счетная палата спрогнозировала укрепление курса рубля в 2022 году
Федеральное агентство новостей

Москва, 18 октября. Приток капитала, высокие цены на нефть, увеличение экспорта и жесткая денежно-кредитная политика Центробанка поддержат курс рубля в 2022 году, считают в Счетной палате.

СП подготовила заключение на проект федерального бюджета России на 2022-2024 годы. В легшем в основу проекта базовом варианте среднесрочного макроэкономического прогноза ожидается укрепление курса рубля до 72,1 единиц за доллар в 2022 году. К 2024 году российская валюта может ослабнуть до 73,6 рубля за доллар США, отмечают аудиторы.

«Принимая во внимание динамику основных макроэкономических показателей, можно предположить, что поддержку рублю в 2022 году будут оказывать более жесткая денежно-кредитная политика, расширение торгового баланса (до 10% ВВП в 2022 году), относительно высокие цены на нефть, а также рост инвестиций и приток капитала», — цитирует заключение СП РФ агентство «Прайм».

Аудиторы считают, что нефть в представленном прогнозе недооценена. Однако ускорение темпов роста инвестиций с 4,5% до 5,3% до 2024 года, согласно прогнозу кабмина, не соответствует целям, установленным указом президента России, подчеркнули в СП.

Ранее аналитик Богдан Зварич посоветовал россиянам отложить покупку доллара, так как ситуация на мировых рынках сырья будет позитивно влиять на курс рубля в краткосрочной перспективе. После двух месяцев снижения курс американской валюты снова начнет расти, считает эксперт.

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