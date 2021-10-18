Украинские пользователи Twitter высмеяли ролик США с перевернутым флагом страны

Киев, 18 октября. Украинцы возмутились из-за неправильного флага страны в ролике, опубликованном миссией США при ОБСЕ.

Ранее американские представители обнародовали пост об «оккупации Россией Крыма», к тексту которого приложили ролик. В видео Крым постепенно окрашивался в цвета украинского флага. При этом авторы ролика окрасили полуостров в желтым сверху, а синим снизу. Ролик опубликован в Twitter.

.@usosce: Мы не требуем расширения полномочий СММ; мы призываем Россию позволить Миссии выполнять свой мандат. Этот мандат позволяет СММ патрулировать всю территорию Украины, в том числе оккупированный Россией Крым. Потому что Крым — это Украина.https://t.co/w4uY5COtfP. pic.twitter.com/sy1oqQllMV — США по-русски (@USApoRusski) October 16, 2021

«Флаг переверните, чудики», — призвал V80_Kyiv..

«Может быть, лучше сначала выучить цвета украинского флага? Это показывает всю суть американской политики», — написал AndrewVo.

«Почему перевернуты наши национальные цвета?!», — задал вопрос NestorVolya.

Ранее пользователи Telegram возмутились празднованием Дня защитника Украины. Президент Украины Петр Порошенко во время своего срока ввел «День защитника Украины», который ежегодно отмечается 14 октября. Однако нынешний глава государства Владимир Зеленский изменил название на «День защитника и защитницы». Возмущение среди населения вызвал тот факт, что праздник проходит в день создания УПА1 (организация, деятельность которой запрещена в РФ).