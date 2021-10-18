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Политолог Ордуханян: США не смирились с тем, что являются не единственной сверхдержавой
Политика
Политолог Ордуханян: США не смирились с тем, что являются не единственной сверхдержавой
Федеральное агентство новостей

Москва, 18 октября. Переговоры между Россией и США не принесли результатов и не могут быть продуктивны по ряду причин. Об этом заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

Эксперт уверен, что между государствами много структурных и экзистенциальных противоречий. В интервью для издания «Украина.ру» он объяснил, в чем они заключаются.

«Америка до сих пор не смирилась с тем, что она не является единственной сверхдержавой №1. Вот когда Америка признает факт, что и другие страны, которые добились определенных успехов, а я сейчас не хочу преувеличивать успехи нашей страны, допустим. Я говорю, в какой-то степени, в военной области, я говорю об успехах в политической области», — отметил политолог.

Prt Scr youtube.com / Новости на Первом Канале

Китай догнал США в экономике. Вашингтон лидирует лишь в финансах и информационной платформе. Он больше не является монополистом. Поэтому нерезультативные переговоры — это последствия позиции Белого дома.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала прошедший визит заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Москву. По ее мнению, что Вашингтон не просто оказывает влияние на Украину, но и управляет киевским режимом.

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