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Британская журналистка Дежевски призвала Запад перестать обвинять Россию в газовом кризисе
Экономика
Британская журналистка Дежевски призвала Запад перестать обвинять Россию в газовом кризисе
ФБА «Экономика сегодня»

Лондон, 18 октября. Британская журналистка Мэри Дежевски назвала западную политику в энергетической сфере недальновидной и глупой.

Дежевски отметила, что страны Евросоюза вместе с США не дают решить ситуацию благоприятно, так как они все время обвиняют Россию в газовом кризисе. При этом ее удивило требование Запада к России заниматься благотворительностью, в то время как они придерживаются агрессивной риторики. Обозреватель призвала Запад перестать обвинять Кремль в газовом кризисе, передает Spiked.

«Аномальное повышение цен — это, вероятнее всего, итог злополучного стечения рыночных обстоятельств: морозов зимой и резкого роста спроса на газ в Азии, а также слабой выработки электроэнергии на ветроустановках в ЕС и внезапного восстановления промышленности после пандемии»,— сказала журналистка.

Она раскритиковала решение ЕС выбрать спотовые закупки газа вместо долгосрочных контактов. Дежевски при этом назвала США и Британию «обиженным взрослым человеком, который ругает дерзкого ребенка», так как они в своих проблемах обвиняют РФ.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюзу, вероятно, потребуется больше российского газа, чем было оговорено. Так он ответил на вопрос издания по поводу сложившейся в Европе ситуации вокруг цен на газ и намерения Москвы запустить «Северный поток — 2».

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