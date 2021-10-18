Захарова заявила об угрозе демократии в США из-за недоверия граждан политикам

Москва, 18 октября. Демократии в США угрожают не хакеры из России и «российская пропаганда», а недоверие американских граждан к политическим институтам, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

В своем Telegram-канале Захарова рассказал об опубликованных в 8 октября исследованиях о проблеме дезинформации Центра исследований связей с общественностью Associated Press при Чикагском университете и Института Пирсона. Ученые выяснили, что за распространение таких сведений ответственны IT-корпорации, американские политики и пользователи социальных сетей. Почти половина (48%) опрошенных американцев возложили ответственность за сознательную публикацию дезинформации на правительство США, уточнила представитель МИД РФ.

«Американской демократии угрожают не, как теперь модно говорить, авторитарные режимы, а недоверие собственных граждан и восприятие ими всего, что говорит политическая элита и глобальные информационные компании - монополисты США, как лжи», — подчеркнула Захарова.

Она назвала снижение доверия в социуме тревожным звонком для американских властей. Захарова задалась вопросом, сколько еще в кабинетах НАТО «будут разрабатывать стратегии по борьбе с российской, иранской, корейской, китайской и любой другой информационной угрозой».

Ранее Захарова заявила, что спецслужбы США намерены бороться с Китаем при помощи методов XX века. Представитель МИД РФ считает бессмысленными надуманные угрозы, которые якобы исходят от КНР и России.