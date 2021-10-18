Политолог Ордуханян подвел итоги визита Нуланд в Москву

Москва, 18 октября. Заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд не стоило приглашать, поскольку она русофобка и состояла в санкционном списке. Об этом заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

В интервью для издания «Украина.ру» эксперт отметил, что с некоторыми представителями Белого дома не стоит разговаривать вообще. Невозможно адекватно вести диалог с людьми, которые вас ненавидят.

«Виктория Нуланд является ярой русофобкой. Она не просто антироссийски настроена. Это человек, который является ярой русофобкой. Везде, куда она приезжала, и еще будет приезжать, везде это будет кровь, беда, горе и слезы. Я думаю, что жители Донбасса и Украины знают об этом не понаслышке. Слишком дорого потом обходятся ее печенье», — отметил Ордуханян.

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Он добавил, что диалог с Вашингтоном нужен, но не со всеми политиками. Что касается переговоров с Нуланд, то он не принес результатов. Лишь подтвердились общие позиции, в чем США и Россия согласны или противостоят друг другу. Возможно, был расчет на предложения по Донбассу и «СП-2», но заместитель госсекретаря прибыла в Москву с пустыми руками.

Ранее политолог Николай Злобин заявил, что замглавы Госдепа США Виктория Нуланд посетила Москву с определенной целью. Встреча в третьей стране была исключена, так как в переговорах участвовали сразу несколько важных политиков и дипломатов.