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Алена Кравец подыскала овдовевшему Прохору Шаляпину новую возлюбленную

  /   Обновлено: 18 октября 2021 07:29
Шоу-бизнес
Алена Кравец подыскала овдовевшему Прохору Шаляпину новую возлюбленную
instagram.com  /  @kravetsalena

Москва, 18 октября. Светская львица и блогер Алена Кравец решила помочь певцу Прохору Шаляпину, оставшемуся без жены. Она подыскала ему одиноких и богатых старушек.

Светская львица считает, что по прошествию шести месяцев Прохору Шаляпину стоит подумать о новом романе. Некоторые пожилые знакомые блогера уже обращались к ней с просьбой познакомить их с артистом поближе.

«У меня есть на примере несколько богатых и одиноких старушек с Рублевки, которые могли бы приглянуться Прохору. Он им подарит свое холеное сексуальное тело и трезвый ум, а они щедро его вознаградят», — сказала Алена Кравец в интервью изданию «Дни.ру».

Светская львица призналась, что с большим удовольствием поучаствует в организации свадьбы Шаляпина с новой спутницей. Блогер даже готова финансово помочь будущим молодоженам.

Супруга Прохора Шаляпина заразилась коронавирусом вскоре после свадьбы. По словам знакомых, опасную инфекцию предпринимательница подцепила именно на праздничном торжестве. В конце сентября женщина умерла. Участник проекта «Фабрика звезд» спустя несколько недель после кончины возлюбленной выпустил клип, посвященный покойной супруге.

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