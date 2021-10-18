Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 октября 07:52
07:49
Политика
Политолог Ордуханян уверен в обострении отношений США и России
07:48
Наука
Древние произведения искусства обнаружили в итальянской пещере Романелли
07:48
Экономика
Счетная палата спрогнозировала укрепление курса рубля в 2022 году
07:46
Происшествия
Мешок с котятами утопила в колодце жительница Новосибирской области
07:42
Политика
Украинские пользователи Twitter высмеяли ролик США с перевернутым флагом страны
07:40
Политика
Политолог Ордуханян: США не смирились с тем, что являются не единственной сверхдержавой
07:38
Экономика
Британская журналистка Дежевски призвала Запад перестать обвинять Россию в газовом кризисе
07:37
Происшествия
Стрельбу в школе под Пермью устроил разозлившийся на учителей подросток
07:35
Политика
Захарова заявила об угрозе демократии в США из-за недоверия граждан политикам
07:34
Политика
Политолог Ордуханян подвел итоги визита Нуланд в Москву
Все новости

Кипр приравнял поставивших одну прививку от COVID-19 к невакцинированным
Общество
Кипр приравнял поставивших одну прививку от COVID-19 к невакцинированным
pixabay.com

Никосия, 18 октября. Минздрав Кипра решил приравнять привитых одной дозой препарата от коронавируса граждан к невакцинированным. Об этом говорится в положении минздрава.

Теперь антиковидные пропуска SafePass, благодаря которым можно пройти в различные общественные месте, с 18 октября могут получить только прошедшие полный курс вакцинации. До понедельника такой пропуск могли получить незараженные коронавирусом люди, переболевшие COVID-19 и привившиеся только одной дозой вакцины. Такие меры были приняты из-за того, что на острове 11 тысяч человек не стали продолжать курс иммунизации после первой прививки.

Ранее губернатор Оклахомы Кевин Ститт сообщил, что готовит судебный иск к президенту США Джо Байдену из-за указа об обязательной вакцинации, который он подписал в начале сентября. По словам губернатора, указ президента не только превышает полномочия федеральных властей, но и является неконституционным.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Кипр приравнял поставивших одну прививку от COVID-19 к невакцинированным
кипр вакцинация коронавирус
Комментировать