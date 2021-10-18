Кипр приравнял поставивших одну прививку от COVID-19 к невакцинированным

Никосия, 18 октября. Минздрав Кипра решил приравнять привитых одной дозой препарата от коронавируса граждан к невакцинированным. Об этом говорится в положении минздрава.

Теперь антиковидные пропуска SafePass, благодаря которым можно пройти в различные общественные месте, с 18 октября могут получить только прошедшие полный курс вакцинации. До понедельника такой пропуск могли получить незараженные коронавирусом люди, переболевшие COVID-19 и привившиеся только одной дозой вакцины. Такие меры были приняты из-за того, что на острове 11 тысяч человек не стали продолжать курс иммунизации после первой прививки.

Ранее губернатор Оклахомы Кевин Ститт сообщил, что готовит судебный иск к президенту США Джо Байдену из-за указа об обязательной вакцинации, который он подписал в начале сентября. По словам губернатора, указ президента не только превышает полномочия федеральных властей, но и является неконституционным.