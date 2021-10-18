Пекин, 18 октября. Украина была могущественной страной, пока не выбрала США в качестве союзника вместо России, пишет китайское издание Sohu.

Многие до сих пор не понимают, почему некогда большая и могущественная страна Украина вдруг стала несчастной. Эксклюзивный перевод предоставило издание «ПолитРоссия».

Sohu отмечает, что украинские территории в Европе считаются огромными. При этом в государстве есть много трудоспособных граждан и хорошая экономическая база.

«Именно из-за этого многие говорят, что Украина была зародышем сверхдержавы», — говорится в материале.

Однако Украина решила променять Россию на США, из-за чего потеряла все. Издание утверждает, что Вашингтон обманул Киев, из-за чего страна стала «раздираемой на части» и бесперспективной.

«Почему такая большая страна, как Украина, была так легко обманута Соединенными Штатами? Как можно было быть так легко одураченной США?» — сказано в статье.

Украина, как государство, распадается, а ее правительство находится под внешним управлением Соединенных Штатов. Об этом ранее написало норвежское издание ABC Nyheter.