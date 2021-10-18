Срок службы российских ракет «Стилет» продлят до 2023 года

Москва, 18 октября. Срок службы межконтинентальных ракет УР-100Н УТТХ «Стилет» продлен как минимум до 2023 года, сообщил гендиректор «ВПК «НПО машиностроения» Алексей Леонов.

Ракеты УР-100Н УТТХ (SS-19 mod.2 Stiletto по классификации НАТО) поступили на вооружение в 1979 году. В 1985 году военные получили последние носители такого типа. Их гарантированный срок службы изначально был определен в 10 лет. Однако Минобороны регулярно заказывает работы по его продлению.

По словам Леонова, ракеты УР-100Н УТТХ уже имеют самые длительные сроки пребывания на боевом дежурстве. К настоящему времени сроки «продлены свыше 37 лет», сообщил РИА Новости гендиректор «ВПК «НПО машиностроения».

«По итогам этих мероприятий год за годом мы продлеваем срок эксплуатации ракет. На 2022 год эти работы также запланированы», — подчеркнул Леонов.

Он отметил, что задача по обеспечению настолько длительной эксплуатации комплекса решена впервые в мире. Для этого реализовали множество опытно-конструкторских и научных исследований работ, которые объединили в единую комплексную программу.

Ранее сообщалось, что в стратегических ракетных войсках России пройдет процесс плановой замены ракет УР-100Н УТТХ. В настоящее время в войсках осталось 50 из 150 таких комплексов. Остальные были заменены на ракеты «Ярс».