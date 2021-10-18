Жителей ЕАО призвали к активной иммунизации против гриппа и COVID-19

Биробиджан, 18 октября. Руководитель управления Роспотребнадзора по ЕАО Павел Копылов призвал жителей региона пройти вакцинацию от коронавируса и гриппа.

Копылов назвал сложным эпидсезон по ряду причин. Об этом сообщает ИА ЕАОMedia.

«Этот эпидсезон будет осложнен — во-первых, присутствием коронавируса на территории региона, во-вторых, тем, что в Российскую Федерацию в целом и в область в частности придут три новых штамма гриппа, которые до этого не циркулировали на территории», — сказал главный санитарный врач ЕАО.

Он также настоятельно рекомендовал родителям отправить своих детей на иммунизацию. Ее проводят во всех учебных заведениях и детских садах. При этом Копылов сообщил о сезонном подъеме заболеваемости во время активной фазы осени.

Ранее оперштаб по предотвращению распространения COVID-19 оценил уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России. Согласно информации, полученной от ведомства, в данный момент уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 45%. В общей сложности медики по всей стране провели 47,5 млн полных циклов вакцинации.