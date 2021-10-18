Пользователи «ВКонтакте» высмеяли Арестовича за речи о войне с Россией

Киев, 18 октября. Официальный Киев разрабатывает несколько военных сценариев на случай, если Россия нападет на государство. Об этом заявил Советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович.

Политик отметил, что в девять отобранных вариантов развития событий входят как провокации у границы, так и полномасштабная война. Читатели издания «Шарий.net» во «ВКонтакте» обсудили эту речь.

«Сценариев любой предполагаемой войны может быть 2−3 от силы. Если же их 9 (или 109, что равносильно), то это уже ни о чем, их авторы расписываются в таком случае в своей полной аналитической несостоятельности», — отметил Олег К.

Платон П. интересуется, это Арестович удачно скрывается от диагностики или от людей скрывают то, что он болен? Владимир Т. уверен, что сценарий есть один, но его авторы — не Украина.

«Этим тварям нужна война до последнего украинца, майданы выплеснули во власть Украины всю нечисть», — написал Василий П.

Владислав К. считает, что реальный сценарий лишь один — ползти на коленях к России за прощением. Никто не будет кормить нищую страну, а тем более с ней воевать.

«И ни одного варианта закончить гражданскую войну», — пишет tdesc.

Ранее пользователи Facebook раскритиковали слова посла Украины в Германии Андрея Мельника о том, что Берлин должен закрепить вступление Киева в ЕС «смелым квантовым скачком» во внешнеполитическом секторе.