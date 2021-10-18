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Пользователи «ВКонтакте» высмеяли Арестовича за речи о войне с Россией

  /   Обновлено: 18 октября 2021 06:33
Политика
Пользователи «ВКонтакте» высмеяли Арестовича за речи о войне с Россией
facebook.com  /  Алексей Арестович

Киев, 18 октября. Официальный Киев разрабатывает несколько военных сценариев на случай, если Россия нападет на государство. Об этом заявил Советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович.

Политик отметил, что в девять отобранных вариантов развития событий входят как провокации у границы, так и полномасштабная война. Читатели издания «Шарий.net» во «ВКонтакте» обсудили эту речь.

«Сценариев любой предполагаемой войны может быть 2−3 от силы. Если же их 9 (или 109, что равносильно), то это уже ни о чем, их авторы расписываются в таком случае в своей полной аналитической несостоятельности», — отметил Олег К.

Платон П. интересуется, это Арестович удачно скрывается от диагностики или от людей скрывают то, что он болен? Владимир Т. уверен, что сценарий есть один, но его авторы — не Украина.

«Этим тварям нужна война до последнего украинца, майданы выплеснули во власть Украины всю нечисть», — написал Василий П.

Владислав К. считает, что реальный сценарий лишь один — ползти на коленях к России за прощением. Никто не будет кормить нищую страну, а тем более с ней воевать.

«И ни одного варианта закончить гражданскую войну», — пишет tdesc.

Ранее пользователи Facebook раскритиковали слова посла Украины в Германии Андрея Мельника о том, что Берлин должен закрепить вступление Киева в ЕС «смелым квантовым скачком» во внешнеполитическом секторе.

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украина война арестович
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