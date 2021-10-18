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Разработчики Apex Legends попросили игроков не использовать победные позы из-за бага

  /   Обновлено: 18 октября 2021 06:15
Общество
Разработчики Apex Legends попросили игроков не использовать победные позы из-за бага
Prt Scr youtube.com  /  Sachu Gaming

Лос-Анджелес, 18 октября. Игровая студия Respawn Entertainment обратилась к игрокам в Apex Legends с просьбой не использовать победные позы, чтобы игра не вылетала.

Компания на своей странице в Twitter предостерегла от использования анимированных поз. Сейчас внутри игры появилось предупреждение об этом баге, однако полноценный патч выйдет только на следующей неделе. Авторы Apex Legends также попросили игроков рассказать друзьям об ошибке, чтобы они не столкнулись с вылетами из игры.

Представитель студии на тематической странице в соцсети Reddit сообщил, что отдел контроля качества проверяет обновление и позы. На данный момент каких-либо ошибок не выявлено. Разработчики пытаются выяснить, при каких условиях возникает баг.

Ранее психолог Сергей Ключников рассказал, что привычка отдыхать от трудного рабочего дня за компьютерными играми приведет совсем не к тому эффекту. По словам специалиста, видеоигры влияют на нервную систему, запуская процессы возбуждения — это может негативно сказаться на засыпании.

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