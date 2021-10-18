Боец Исмаилов поблагодарил Нурмагомедова за слова поддержки после поражения от Минеева

Москва, 18 октября. Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов поблагодарил экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова за «особенные» слова поддержки.

Ранее Хабиб Нурмагомедов пожелал Исмаилову здоровья после поражения от Владимира Минеева. Он посоветовал бойцу «надеяться на лучшее» и отметил, что переживает за него «по-особенному».

«Спасибо за поддержку, брат. Переживаешь по-особенному, потому что ты особенный. Рад был видеть тебя!» — написал Исмаилов в комментариях под публикацией.

Ранее реакция Нурмагомедова на поражение Исмаилова в бою с Минеевым попала на видео. Ролик был опубликован в Instagram-аккаунте ufc_mma_sportsru. В кадре видно, что российского чемпиона промоушена UFC сильно расстроило поражение Исмаилова, поэтому он даже не стал аплодировать завершившему бой нокаутом в третьем раунде Минееву.