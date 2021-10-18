Девы и Козероги оказались самыми черствыми и равнодушными знаками зодиака

Москва, 18 октября. Некоторые люди не стали черствыми и равнодушными из-за трудностей жизни, они от природы отличаются «холодным сердцем» и безразличием к ближнему, считают астрологи.

Лидером рейтинга стали Козероги. Эти люди сдержаны даже с близкими людьми, замкнуты, не распространяются по поводу своей личной жизни, кратки в высказываниях и имеют мало друзей. К своему партнеру они относятся как к предприятию, взвешивают плюсы и минусы и стремятся к крепким и прочным отношениям, поскольку «любят разумом».

На втором месте Девы, которые отстраняются от чужих проблем и неприятностей. Любые жалобы выслушивают отстраненно, не очень вникая в суть, и больше любят говорить о себе. К рабочим, дружеским или личным отношениям Дева подходит с управленческой точки зрения.

На третьем месте Скорпионы. Представители знака являются скрытыми манипуляторами, из-за чего с трудом вспоминают о том, что у окружающих тоже есть чувства, эмоции и потребности. Окружающих Скорпионы недолюбливают, однако предпочитают распоряжаться чужими судьбами, воздействуя на подсознание и сознание окружающих. Их решительность и бесстрашие может перерастать в насилие и коварство. Скорпионы не терпят грубое отношение к себе и готовы отомстить обидчикам. Блокировать недостатки этого знака зодиака можно, если подобрать ребенку подходящее имя.