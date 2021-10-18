Годовая инфляция в ЯНАО в сентябре оказалась ниже общероссийской

Салехард, 18 октября. Годовая инфляция в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) ускорилась с 4,56% в августе до 5,05% в сентябре, следует из данных Банка России.

В пресс-службе отделения ЦБ по Тюменской области подчеркнули, что значения инфляции в ЯНАО остаются ниже, чем в целом по России и Уральскому федеральному округу. В стране показатель составил 7,4%, в УрФО – 6,21%, сообщает со ссылкой на регулятор «Север-Пресс».

На ускорение инфляции в автономном округе повлияли рост издержек производителей, а также ситуация на внешних и внутренних рынках товаров повседневного спроса и продовольствия. Значительный вклад в динамику цен внесло нетипичное для этого периода удорожание плодоовощной продукции, отмечает издание.

В регионе подорожали упаковка, оборудование и зерновое сырье для животноводческих кормов. Это отразилось на стоимости стерилизованного молока, сметаны и мяса кур. Инфляция в непродовольственном секторе практически не изменилась.

Ранее сообщалось, что на Ямале завершается строительство производственных объектов 21-го промысла, предназначенных для транспортировки углеводородов. Объем промысла составят 4,4 млрд кубических метров газа в год, отметил представитель ООО «Газпром добыча Уренгой» Владимир Кобычев.