Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 октября 06:17
06:15
Общество
Разработчики Apex Legends попросили игроков не использовать победные позы из-за бага
06:13
Спорт
Боец Исмаилов поблагодарил Нурмагомедова за слова поддержки после поражения от Минеева
06:00
Политика
Политолог Бредихин оценил популярность идеи объединения с Россией среди украинцев
05:56
Общество
Девы и Козероги оказались самыми черствыми и равнодушными знаками зодиака
05:49
Экономика
Годовая инфляция в ЯНАО в сентябре оказалась ниже общероссийской
05:34
Политика
Пользователи Facebook раскритиковали главу МИД Украины Кулебу за речь о Гааге
05:31
Общество
Иммунолог Крючков заявил о необходимости перейти на удаленку на фоне пандемии COVID-19
05:30
Политика
Пользователи YouTube оценили слова депутата Волошина о капитуляции Украины перед Россией
05:28
Политика
Россия назвала нелегитимной работу представителя ООН по Боснии и Герцеговине Шмидта
05:11
Общество
MAXIM: привычка целоваться с открытыми глазами мешает тактильному восприятию
Все новости

Пользователи Facebook раскритиковали главу МИД Украины Кулебу за речь о Гааге

  /   Обновлено: 18 октября 2021 05:34
Политика
Пользователи Facebook раскритиковали главу МИД Украины Кулебу за речь о Гааге
mfa.gov.ua  /  Пресс-служба МИД Украины

Киев, 18 октября. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что суд в Гааге примет справедливое решение и отправит Россию в «угол юридического ринга» в деле об атаке украинского судна в Керченском проливе.

Речь политика обсудили пользователи Facebook, Telegram и «ВКонтакте». Об этом сообщает ИА Regnum.

«Вот как и три года не прошло, за Гаагу не скажу, а вот перекрытый вентиль на входе в украинскую ГТС обеспечит проблемы всей Незалежной», — отреагировал Лимон Михайлович.

Владимир Б. отметил, что власти Украины с таким подходом еще требуют транзит от Москвы. Россия не станет переводить газ через их «дырявую» трубу.

Алекс Е. напомнил, что власти Украины обещают серьезные последствия уже семь лет. Однако в результате это происходит только с самими представителями Киева. Ему непонятно, с чего Кулеба решил, что Керченский пролив относится к международным водам, когда на обоих его берегах находится Россия.

«В России решение судов местной юрисдикции выше международных…» — написал Вадим.

Ранее сенатор Сергей Цеков в интервью для Федерального агентства новостей заявил, что Россия имеет право не выполнять политически мотивированные решения международных институций. При этом он указал на недопустимый для Кулебы тон речи.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Пользователи Facebook раскритиковали главу МИД Украины Кулебу за речь о Гааге
украина керченский пролив гаага кулеба
Комментировать