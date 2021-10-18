Пользователи Facebook раскритиковали главу МИД Украины Кулебу за речь о Гааге

Киев, 18 октября. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что суд в Гааге примет справедливое решение и отправит Россию в «угол юридического ринга» в деле об атаке украинского судна в Керченском проливе.

Речь политика обсудили пользователи Facebook, Telegram и «ВКонтакте». Об этом сообщает ИА Regnum.

«Вот как и три года не прошло, за Гаагу не скажу, а вот перекрытый вентиль на входе в украинскую ГТС обеспечит проблемы всей Незалежной», — отреагировал Лимон Михайлович.

Владимир Б. отметил, что власти Украины с таким подходом еще требуют транзит от Москвы. Россия не станет переводить газ через их «дырявую» трубу.

Алекс Е. напомнил, что власти Украины обещают серьезные последствия уже семь лет. Однако в результате это происходит только с самими представителями Киева. Ему непонятно, с чего Кулеба решил, что Керченский пролив относится к международным водам, когда на обоих его берегах находится Россия.

«В России решение судов местной юрисдикции выше международных…» — написал Вадим.

Ранее сенатор Сергей Цеков в интервью для Федерального агентства новостей заявил, что Россия имеет право не выполнять политически мотивированные решения международных институций. При этом он указал на недопустимый для Кулебы тон речи.