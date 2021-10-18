Киев, 18 октября. Украина столкнется с капитуляцией перед Россией, если власти не наладят диалог с Кремлем. Об этом заявил украинский депутат Олег Волошин.
Представитель «Оппозиционная платформа — За жизнь» считает, что вернуть прежние отношенией с Россией возможно, но для этого в ситуацию не должны вмешиваться националисты. Эту ситуацию обсудили пользователи YouTube-канала NEWSONE.
Самый трэш начнется, когда зимой народ включит все электрические обогреватели сразу и ляжет энергосистема», — добавил Andrew.
Один из комментирующих иронично поинтересовался, зачем Украине нужен газ от «агрессора». Киев давно мечтал слезть с «газовой иглы», с чем ее и стоит поздравить.
«Ребята, налаживайте нормальные отношения с Россией и Белоруссией, и заживете опять нормальной жизнью. А Запад вас использует только как инструмент в борьбе с Россией, больше никаких перспектив вам не светит», — написал Viktor W.
Одна из подписчиц сказала, что выход из ситуации возможен только при распаде Украины, которая словно опухоль находится на русских землях. Кормить раковые клетки — это идиотизм.
«Пришла зима, и уважаемые вспомнили про Россию…» — отметил Дмитрий Ж.
Ранее норвежское издание ABC Nyheter написало, что Украина, как государство, распадается. Ее правительство находится под внешним управлением Соединенных Штатов.