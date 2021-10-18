Киев, 18 октября. Украина столкнется с капитуляцией перед Россией, если власти не наладят диалог с Кремлем. Об этом заявил украинский депутат Олег Волошин.

Представитель «Оппозиционная платформа — За жизнь» считает, что вернуть прежние отношенией с Россией возможно, но для этого в ситуацию не должны вмешиваться националисты. Эту ситуацию обсудили пользователи YouTube-канала NEWSONE.

Самый трэш начнется, когда зимой народ включит все электрические обогреватели сразу и ляжет энергосистема», — добавил Andrew.

Один из комментирующих иронично поинтересовался, зачем Украине нужен газ от «агрессора». Киев давно мечтал слезть с «газовой иглы», с чем ее и стоит поздравить.

«Ребята, налаживайте нормальные отношения с Россией и Белоруссией, и заживете опять нормальной жизнью. А Запад вас использует только как инструмент в борьбе с Россией, больше никаких перспектив вам не светит», — написал Viktor W.

Одна из подписчиц сказала, что выход из ситуации возможен только при распаде Украины, которая словно опухоль находится на русских землях. Кормить раковые клетки — это идиотизм.

«Пришла зима, и уважаемые вспомнили про Россию…» — отметил Дмитрий Ж.

Ранее норвежское издание ABC Nyheter написало, что Украина, как государство, распадается. Ее правительство находится под внешним управлением Соединенных Штатов.