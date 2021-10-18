Россия назвала нелегитимной работу представителя ООН по Боснии и Герцеговине Шмидта

Москва, 18 октября. Москва сочла нелегитимной деятельность высокого представителя ООН в Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта, так как его время прошло.

Посол РФ в Сараево Игорь Калабухов заявил, что позиция России к Аппарату Высокого представителя в Боснии и Герцеговине хорошо известна. Об этом он рассказал «Известиям».

«Отсутствие согласия со стороны Совета Безопасности ООН на самовольное решение наших западных партнеров о назначении «нового Высокого представителя» означает, что номинант, гражданин ФРГ Кристиан Шмидт, не был утвержден на этот пост», — сказал Калабухов.

Он отметил, что в значительной мере за обострение ситуации в Боснии и Герцеговине ответственен бывший Высокий представитель Валентин Инцко. Все началось после его предложения запретить отрицание «геноцида» в Сребренице в 2021 году.

Причиной руководства Республики Сербской восстановления своей армии стало решение верховного представителя Кристиана Шмидта, назначенного на эту должность 1 августа 2021 года, вопреки возражениям России. Согласно ему, уголовной ответственности подлежит любой, кто отрицает так называемый геноцид в Сребренице. Об этом ранее заявил эксперт Владимир Тулин.