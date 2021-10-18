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MAXIM: привычка целоваться с открытыми глазами мешает тактильному восприятию
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MAXIM: привычка целоваться с открытыми глазами мешает тактильному восприятию
Общество
MAXIM: привычка целоваться с открытыми глазами мешает тактильному восприятию
pixabay.com

Москва, 18 октября. Привычка целоваться с открытыми глазами, как и стремление слишком далеко высовывать язык, способны испортить самое романтическое свидание. Чтобы уберечь от таких оплошностей, авторы издания MAXIM собрали для читателей самые распространенные ошибки во время поцелуя.

На первом свидании обычно не целуются, но на втором это уже вполне приветствуется, а на третьем почти обязательно к исполнению, уверены авторы материала. Однако нужно быть осторожным, например, не нужно излишне напирать. Во-первых, нужно удостовериться, что девушка не против такого развития отношений. Сделать это нужно, желательно, изучив невербальные сигналы, без прямого вопроса, потому что он гарантированно убьет львиную долю романтики.

Для поцелуя достаточно лишь слегка задействовать кончик языка, которым не следует ощупывать зубы или десны девушки. Можно покусывать ее губы во время поцелуя, но только очень, очень легко. Если все идет гладко, то можно добавить и страсти, для этого достаточно собрать волосы партнерши на затылке в кулак и слегка сжать.

Недавно психолог объяснила, откуда после секса появляется необъяснимая грусть. По мнению специалиста, для хорошего полового акта нужен эмоциональный контакт. Секс удовлетворяет желание близости, но даже если акт был хорошим, но не удовлетворил эмоциональные потребности, то человеку станет грустно.

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поцелуй девушка ошибки
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