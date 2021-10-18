Памятник Юрию Гагарину открыли в португальском городе Оэйраш

Лиссабон, 18 октября. Памятник первому космонавту Юрию Гагарину появился в городе Оэйраш в округе Лиссабон. Информацию об этом сообщили в правительстве Португалии.

Церемония открытия бюста первого космонавта состоялась в технопарке Taguspark. Она была приурочена к 60-летию первого полета человека в космос. По словам посла России в Португалии Михаила Камынина, открытие памятника является шагом в развитии отношений между двумя странами и народами.

Также он упомянул космический туризм, который сейчас активно развивается. Посол отметил, что память о первых людях, которые осмелились отправиться на орбиту, останется у человечества навсегда.

«Не помня прошлого, мы не сможем двигаться к будущему. И открытие памятника Юрию Гагарину здесь, на земле великих мореплавателей, - это шаг в правильном направлении, к дружбе и сотрудничеству», — сказал Камынин.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону появится памятник писателю-сатирику Михаилу Жванецкому. Такое постановление подписал глава городской администрации Алексей Логвиненко.