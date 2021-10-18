Экс-супруга Прохора Шаляпина получила обручальное кольцо за 3 млн рублей

Москва, 18 октября. Бывшая жена певца Прохора Шаляпина Лариса Копенкина хотела отменить празднование свадьбы из-за трагедии в семье экс-возлюбленного, потерявшего жену спустя несколько месяцев брака, но в итоге будущая семья решила не откладывать торжество.

Избранник Ларисы на днях подарил невесте обручальное кольцо стоимостью около 3 миллионов рублей. По его словам, на такие подарки денег хватает из-за вовремя приобретенной криптовалюты — теперь его капитал исчисляется миллиардами долларов. В белом платье в 66 лет невеста тоже решила себе не отказывать. Но из уважения к потере Шаляпина праздник решили сделать скромным и в узком кругу. Бракосочетание бизнесвумен с депутатом Василием Райским пройдет 23 октября.

«Никто и представить не мог, что все закончится так страшно. Последний раз мы с ней списывались 30 августа, а после все мои сообщения оставались без ответа», — рассказала Копенкина.

Бизнесвумен остановились на нежном кремовом наряде с ажурными рукавами и пышной юбкой. Такое платье обошлось невесте в 158 тысяч рублей. Сам Шаляпин пожелал бывшей супруге счастья. Артист переживает тяжелую утрату, которая нашла отражение в творчестве. Недавно Шаляпин опубликовал клип на песню «Тебя обнимал». Певец посвятил композицию и видеоролик своей покойной супруге, скончавшейся от осложнений COVID-19 — канадской предпринимательнице Татьяне Клаудии Девис.