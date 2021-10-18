Шесть бригад помогут энергетикам в восстановлении электроснабжения на Сахалине

Южно-Сахалинск, 18 октября. Шесть бригад в составе 26 человек и четырех единиц техники отправились на помощь энергетикам для восстановления электроснабжения в Александровск-Сахалинском и Тымовском районах Сахалина. Информацию передала пресс-служба Сахалинэнерго.

Из-за сильного ураганного ветра и мокрого снега произошло пять отключений ЛЭП на Сахалине. Последствия непогоды ликвидируют шесть оперативно-выездных бригад, которые в настоящее время ведут восстановительные работы на линиях электропередач.

Вчера и сегодня ночью специалисты починили электроснабжение в поселках Шахтерск и Тымовское, а также в селах Ветряки, Ельники, Кошевое, Зональное и еще трех. Сейчас продолжаются работы на ЛЭП в населенных пунктах Александровск-Сахалинского района. Полностью остались без электричества 18 сел.

Накануне из-за прохождения циклона без света остались жители Александровск-Сахалинского района. Снег облепил линию электропередач. Аварийные службы пока не могут назвать точное время восстановления электроэнергии.