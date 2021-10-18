Спасатели разыскивают пропавшего 84-летнего жителя Калужской области

Калуга, 18 октября. Пожилой житель Калужской области, 84-летний Сидоров Юрий Иванович, ушел в лес и не вернулся. На данный момент спасательный отряд проводит его поиски.

Сообщается, что пенсионер вышел из своего дома в Сухиничах в эту субботу, 16 октября, и до настоящего момента не вернулся. Операцию по его местонахождению на себя взял поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга», об этом передает «Московский Комсомолец».

«Сидоров Юрий Иванович 84 года, город Сухиничи, Калужская область. 16 октября 2021 года ушел в лес и заблудился», — сообщили представители поискового отряда.

Приметами мужчины являются рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, глаза серого цвета и седые волосы. На нем были серая куртка, штаны и резиновые сапоги черного цвета. Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят сообщить об этом по телефону горячей линии: 8 800 700-54-52.

Еще один случай пропажи человека произошел в Екатеринбурге. Девушка ушла из дома вечером в одних тапочках, взяв с собой паспорт, ключи и банковскую карту. Сообщается, что ее поиски успешно завершены.