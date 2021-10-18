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Новые правила газификации домов начали действовать в России
Общество
Новые правила газификации домов начали действовать в России
pixabay.com

Москва, 18 октября. Новые правила газификации земельных участков вступили в силу в России с 18 октября 2021 года.

Теперь подключиться к ресурсу земельные участки могут в тех населенных пунктах, где есть газораспределительная инфраструктура. При этом провести газификацию смогут только те, кто пользуется газом в личных целях, а не в коммерческих. Соответствующее постановление премьер-министра России Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства.

Также на сроки проведения газа к дому будет влиять его удаленность от газораспределительной инфраструктуры. Чтобы подключиться, необходимо отправить заявку оператору через сайт госуслуг, в МФЦ или на сайте газораспределительной организации.

Ранее Мишустин призвал жестко контролировать цены при проведении социальной газификации. Глава кабмина напомнил о требовании президента России Владимира Путина не завышать цены при проведении процедуры доводки газа до хозяйств.

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