Два дома остались без отопления из-за плановых работ на сетях в Южно-Сахалинске

Южно-Сахалинск, 18 октября. Два дома в Южно-Сахалинске оказались отключены от отопления из-за проведения Сахалинской коммунальной компанией плановых работ на сетях.

Так, 18 октября в 9:00 по местному времени в двух домах Южно-Сахалинска по улице Дзержинского и на проспекте Победы похолодели батареи. По информации коммунальной компании, плановые работы на сетях планируют завершить к 16:00 часам. СКК призвала потребителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Ранее в Новосибирске три больницы и 21 дом остались без отопления из-за прорыва трубопровода на улице семьи Шамшиных. В результате аварии на дороге образовалась яма, куда упали два припаркованных автомобиля. Они наполовину оказались под водой. В пресс-службе Сибирской генерирующей компании сообщили, что водителям будет возмещен ущерб.