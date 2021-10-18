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Исследование: россияне копят на новый автомобиль в среднем почти восемь лет

  /   Обновлено: 18 октября 2021 04:33
Экономика
Исследование: россияне копят на новый автомобиль в среднем почти восемь лет
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Москва, 18 октября. Среднестатистическому работающему россиянину нужно копить на новый автомобиль почти восемь лет. Дольше других зарабатывать на машину приходится жителям республик Северного Кавказа.

Эксперты РИА Новости подготовили рейтинг российских регионов, сравнив их по сроку накопления работником с медианной зарплатой суммы, равной цене нового автомобиля. Авторы исходили из предположения, что россиянин выделяет 50% зарплаты на сбережение и не тратит накопления весь срок, размещая их на вкладе со ставкой 6,75%, где проценты капитализируются каждый месяц.

В среднем во второй половине 2021 года стоимость нового автомобиля составляет в России около двух миллионов рублей, подержанного — 800 тысяч рублей, отмечает издание. Исследование показало, что накопить на новую машину работник с медианной зарплатой в России сможет за 7,7 года.

На Чукотке, в ЯНАО и Магаданской области срок составит 3,5, 3,6 и 3,9 года соответственно. В замыкающих рейтинг регионах работнику со среднестатистической зарплатой придется копить на новый автомобиль более 10 лет. В Чечне и Северной Осетии этот срок составит 10,8 года, в Кабардино-Балкарии — 11,1 года.

Ранее директор по маркетингу АГ «Авилон» Андрей Каменский заявил, что дефицит автомобилей на российском рынке может продолжиться до середины 2022 года. Продажи новых машин продолжают падать в течение трех месяцев, отметил эксперт.

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