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Двое детей погибли из-за наводнений на Тайване

  /   Обновлено: 18 октября 2021 04:29
Происшествия
Двое детей погибли из-за наводнений на Тайване
wikipedia.org  /  Praveenp / CC BY-SA 4.0

Тайбэй, 18 октября. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в результате падения в разлившуюся после сильных дождей реку на севере Тайваня. Информацию об этом сообщила газета Taipei Times.

Еще двое несовершеннолетних числятся пропавшими без вести. Трагедия произошла 16 октября в районе города Синьбэй. Тогда группа из 16 взрослых и 15 детей пошла в поход на природу. На обратном пути шестеро человек отклонились от маршрута и попытались перейти по дамбе на реке Бэйши. В это время потоки воды снесли людей.

На следующий день спасатели обнаружили тела четырех погибших. Поиски еще двоих пропавших в настоящее время продолжаются. Прокуратура намерена проверить деятельность организации, которая провела туристический поход в непогоду.

Ранее глава управления по ЧС провинции Ван Цижуй в Китае сообщил, что минимум 15 человек погибли в результате продолжительных дождей и наводнений в провинции Шаньси. Еще трое числятся пропавшими без вести.

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