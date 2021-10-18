Двое детей погибли из-за наводнений на Тайване

Тайбэй, 18 октября. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в результате падения в разлившуюся после сильных дождей реку на севере Тайваня. Информацию об этом сообщила газета Taipei Times.

Еще двое несовершеннолетних числятся пропавшими без вести. Трагедия произошла 16 октября в районе города Синьбэй. Тогда группа из 16 взрослых и 15 детей пошла в поход на природу. На обратном пути шестеро человек отклонились от маршрута и попытались перейти по дамбе на реке Бэйши. В это время потоки воды снесли людей.

На следующий день спасатели обнаружили тела четырех погибших. Поиски еще двоих пропавших в настоящее время продолжаются. Прокуратура намерена проверить деятельность организации, которая провела туристический поход в непогоду.

Ранее глава управления по ЧС провинции Ван Цижуй в Китае сообщил, что минимум 15 человек погибли в результате продолжительных дождей и наводнений в провинции Шаньси. Еще трое числятся пропавшими без вести.