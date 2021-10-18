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Facebook создаст метавселенную с помощью 10 тысяч европейских инженеров

  /   Обновлено: 18 октября 2021 04:07
Технологии
Facebook создаст метавселенную с помощью 10 тысяч европейских инженеров
pixabay.com

Сан-Франциско, 18 октября. Американская корпорация Facebook намерена создать в странах Евросоюза 10 тысяч рабочих мест в рамках разработки «метавселенной».

Компания в пресс-релизе озвучила свои планы по созданию в странах ЕС новых высококвалифицированных рабочих мест в течение ближайших пяти лет. Данная инвестиция Facebook является «вотумом доверия» к силе технологической индустрии и потенциалу технических таланов стран ЕС, отмечается в сообщении.

Facebook ведет разработку новой вычислительной платформы с использованием виртуальной и дополненной реальности. Новые технологии должны позволить максимально приблизить общение в интернете к опыту личного общения.

Ранее судебные приставы начали принудительное взыскание штрафов в размере 26 миллионов рублей с компании Facebook. Корпорация не оплатила штрафы в размере 26 миллионов рублей.

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