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Пьяный водитель легковушки влетел в дерево на трассе в Тверской области
Происшествия
Пьяный водитель легковушки влетел в дерево на трассе в Тверской области
vk.com  /  Управление Росгвардии по Республике Карелия

Тверь, 18 октября. Авария на четвертом километре автодороги Погорелое Городище — Раково в Тверской области произошла поздно вечером 17 октября. Информацию об этом сообщили в Управление ГИБДД по региону.

По данным ведомства, водитель легкового автомобиля ВАЗ-21099 вылетел с трассы в кювет, после чего машина врезалась в дерево. Мужчина был доставлен в медицинское учреждение еще до прибытия дорожно-патрульных служб. По предварительной информации, автолюбитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее произошла авария с участием японское авто Toyota Nadia и отечественное Lada Granta. По данным сотрудников полиции, водители не смогли поделить дорогу. ДТП случилось недалеко от села Оек под Иркутском.

Трем пассажирам иномарки потребовалась помощь врачей, в российском авто травмы получили два человека. В настоящее время региональная полиция проводит проверку по факту аварии.

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