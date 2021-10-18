Пьяный водитель легковушки влетел в дерево на трассе в Тверской области

Тверь, 18 октября. Авария на четвертом километре автодороги Погорелое Городище — Раково в Тверской области произошла поздно вечером 17 октября. Информацию об этом сообщили в Управление ГИБДД по региону.

По данным ведомства, водитель легкового автомобиля ВАЗ-21099 вылетел с трассы в кювет, после чего машина врезалась в дерево. Мужчина был доставлен в медицинское учреждение еще до прибытия дорожно-патрульных служб. По предварительной информации, автолюбитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее произошла авария с участием японское авто Toyota Nadia и отечественное Lada Granta. По данным сотрудников полиции, водители не смогли поделить дорогу. ДТП случилось недалеко от села Оек под Иркутском.

Трем пассажирам иномарки потребовалась помощь врачей, в российском авто травмы получили два человека. В настоящее время региональная полиция проводит проверку по факту аварии.