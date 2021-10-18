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Несколько рейсов задержали в аэропорту Южно-Сахалинска из-за непогоды
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Несколько рейсов задержали в аэропорту Южно-Сахалинска из-за непогоды
Происшествия
Несколько рейсов задержали в аэропорту Южно-Сахалинска из-за непогоды
pixabay.com

Южно-Сахалинск, 18 октября. Рейсы во Владивосток, Оху и Александровск-Сахалинский задержаны в аэропорту Южно-Сахалинска из-за непогоды, свидетельствует онлайн-табло воздушной гавани.

Перенесены вылеты на 09:00 (01:00 по московскому времени) в Оху, 09:05 (01:05) в Александровск-Сахалинский и 10:55 (02:55) во Владивосток. Приморский рейс предварительно назначен на 12:10, в Оху — на 12:30. Вылет в Александровск-Сахалинский перенесен на 12:10 по местному времени.

На Сахалин обрушились сильные осадки со снегом и ветер с порывами до 35 метров в секунду. Ранее сообщалось, что в Александровск-Сахалинском районе Сахалинской области прекратилась подача электричества в 13 населенных пунктах. Без света остались 1853 человека, 965 домов, 47 социально значимых объектов, 12 котельных. Из-за сильных порывов ветра серьезно повреждена кровля нескольких зданий, в том числе школы и политехнического центра.

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