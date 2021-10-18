Стоимость подержанной LADA Granta выросла на 5,2% в России

Москва, 18 октября. Средняя стоимость подержанного автомобиля в России в сентябре 2021 года составила 838 тыс. рублей. Подорожание произошло из-за дефицита новых машин у производителей. То же самое случилось и с LADA Granta, ее цена выросла на 5,2% и составила 347 тыс. рублей.

Почти такая же стоимость сейчас в России и у подержанного Ford Focus — 365 тыс. рублей, при этом она уменьшилась на 2,8% в 2021 году. Впервые на рынке эти два автомобиля стали продаваться почти за одинаковые деньги.

Однако директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль посоветовал все же отдавать предпочтение иномарке, то есть Ford Focus. По его словам, эта машина до сих пор остается лидером на рынке подержанных авто из-за доступной цены и экономичного расхода топлива.

Недавно Национальное бюро кредитных историй сообщило, что в июле и августе 2021 года россияне подали рекордное количество заявок на автокредиты, передает RT.